Shot: шоу Волочковой требуют запретить после видео с интимным поцелуем

Общественники движения «Ветераны России» требуют запретить предстоящее шоу балерины Анастасии Волочковой после обнародования видео, на котором танцовщицу целует в районе трусов актер Никита Джигурда, сообщает Telegram-канал Shot.
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