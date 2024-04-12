Виктор Анисимов Не, Олешек, ты это серьёзно? Это страна - победитель должна что - то делать чтобы понравиться украинцам? Может быть Россия победив украину должна будет выплатить украине в целом, и всем украинцам в частности репарации? "Понять, и простить" украинцам предательство, потом нижайще попросить у украинцев прощения, покаяться за свою победу, и платить, платить и платить? А ты Олешек часом не окуел ли от своей укропской жажды халявы? С какого это перепуга Россия должна предпринимать какие то шаги для того чтобы украинцы нас приняли и простили? Зачем нам "завоёвывать симпатии украинцев"? Разве это победитель должен стараться понравиться побеждённым, а не наоборот? Испокон веков так повелось - если побеждённый народ хочет остаться в живых, а не стать падалью, он старается понравиться победителям, вызвать симпатию у победителя, угождать ему, и всё это для того чтобы победитель позволил жить побеждённым.
Царёв негодуе, Россия ничего не делает чтобы понравиться кастрюлеголовым
Комментарии
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Володя Щербаков
Сейчас перечитал свой и Ваш пост согласен.Думаю так и будет если возьмем к себе западенщину.
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18 час.
Алексей Сафронов
...вы правы, что аналогия с ГДР убедительна, но с учётом того что немцы не просто "побежденный народ", но покорённый и униженный из-за фашистской идеологии, контору тогда осудил весь мир. Сейчас Так невозможно! Мир миль раздроблен во мнении о происходящем из-за того, человеконенавистническая теория и практика сша очень сильно влияет на коллективную гейропу и на часть стран зависимых от доллара.
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18 час.
Mark Kapustin
Полностью с вами согласен.
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17 час.
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