UCL: сон менее пяти часов в сутки повышает риск депрессии в 2,5 раза

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) выяснили, что у людей, которые спят менее пяти часов в сутки, может быть в 2,5 раза повышен риск развития депрессии по сравнению с теми, кто спит пять-восемь часов.
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