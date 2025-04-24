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Царьград

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После пожара на армейских складах в Киржачском районе дети снова пойдут в школы

После пожара на армейских складах в Киржачском районе дети снова пойдут в школы

Во Владимирской области, на границе с Подмосковьем, снимаются объявленные ранее меры безопасности.После сильного пожара 22 апреля на армейских складах в Киржачском районе Владимирской области, на самой границе с Подмосковьем, ситуация нормализуется.

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