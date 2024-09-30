Генштаб РФ: призывников не привлекут к выполнению задач СВО в новых регионах

Как заявил в ходе брифинга замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на новых территориях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии