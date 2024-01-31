Климов призвал проверить призыв правнучки Чкалова нанести ядерный удар по Москве

Призыв правнучки легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, гражданки Израиля Дарьи Богдановой нанести ядерный удар по Москве следует проверить на предмет 275 статьи Уголовного кодекса РФ «Государственная измена».
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