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Климов призвал проверить призыв правнучки Чкалова нанести ядерный удар по Москве

Климов призвал проверить призыв правнучки Чкалова нанести ядерный удар по Москве

Призыв правнучки легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова, гражданки Израиля Дарьи Богдановой нанести ядерный удар по Москве следует проверить на предмет 275 статьи Уголовного кодекса РФ «Государственная измена».

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Грустно, что такая деградация рода!
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22 час.
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Есть пословица: в семье не без урода... Т.е. найдётся везде тварь гнилой породы.
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21 час.
Александр
Проверить на что?  На присутствие говна в говне?
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