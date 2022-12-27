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Недовольна бриллиантовым браслетом

Недовольна бриллиантовым браслетом

Княгиня Лидия осталась недовольна целиком и полностью! Как вообще такое могло получиться! Как они посмели не присудить ей, княгине, известной актрисе, красавице первое место?! Да она одна! Одна единственная! Приняла участие в первом в Российской империи конкурсе красоты, не скрывая ни своего имени, ни титула, когда все скрывали свои! А они! Бриллиантовый браслет! А должны были бриллиантовую брошь за первое место вручить! Назвали победительницей какую-то «баронессу Л.

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