Недовольна бриллиантовым браслетом

Княгиня Лидия осталась недовольна целиком и полностью! Как вообще такое могло получиться! Как они посмели не присудить ей, княгине, известной актрисе, красавице первое место?! Да она одна! Одна единственная! Приняла участие в первом в Российской империи конкурсе красоты, не скрывая ни своего имени, ни титула, когда все скрывали свои! А они! Бриллиантовый браслет! А должны были бриллиантовую брошь за первое место вручить! Назвали победительницей какую-то «баронессу Л.