Гол Соболева с пенальти на 93-й минуте принес «Зениту» победу над «Факелом»

Петербургский «Зенит» на чужом поле обыграл воронежский «Факел» в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги.
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Такие пенальти ставить нельзя от слова совсем! Это просто смеху подобно! Игрок сам вдарил по ноге в то время как мяч был еще далеко и оказалось за это три очка!