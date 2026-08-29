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Гол Соболева с пенальти на 93-й минуте принес «Зениту» победу над «Факелом»

Гол Соболева с пенальти на 93-й минуте принес «Зениту» победу над «Факелом»

Петербургский «Зенит» на чужом поле обыграл воронежский «Факел» в матче 6-го тура российской Премьер-Лиги.

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Новый комментарий от пользователя
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vagas Karlito

Такие пенальти ставить нельзя от слова совсем! Это просто смеху подобно! Игрок сам  вдарил по ноге   в то время как  мяч был еще далеко и  оказалось за это три очка!