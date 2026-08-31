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«Совок, скребок и золотая ручка»: в Торжке покажут миниатюрную спецтехнику с историей

«Совок, скребок и золотая ручка»: в Торжке откроется выставка, где миниатюра рассказывает истории. 1 сентября в Детском культурном центре Музея‑заповедника «Торжок» начнёт работу выставка современного моделизма «Совок, скребок и золотая ручка» — сообщает Министерство культуры Тверской области.

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