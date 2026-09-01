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Царьград

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Путин и Рахмон обсудили безопасностную ситуацию в Афганистане

Путин и Рахмон обсудили безопасностную ситуацию в Афганистане

На саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили стратегическое партнерство, безопасность в Афганистане и экономическое сотрудничество, отметив рост товарооборота и культурные инициативы, включая обучение студентов из Таджикистана в России.

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