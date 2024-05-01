«Металлург» выиграл Кубок Гагарина, победив «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии. Экс-тренер «Северстали» Андрей Разин привел магнитогорский клуб к победе в первом сезоне в новой команде.
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