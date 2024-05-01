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«Гераськин – Тор, Вовченко – Капитан Америка, Петунин – Доктор Стрэндж, я буду Человеком‑пауком». Макар Хабаров об экс-игроках «Северстали» в «Металлурге»

«Металлург» выиграл Кубок Гагарина, победив «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии. Экс-тренер «Северстали» Андрей Разин привел магнитогорский клуб к победе в первом сезоне в новой команде.

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