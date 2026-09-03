«Это немецкий город понятно?»: стычка на детской площадке в Калининграде вызвала обсуждение ВОВ

Юргазета В Калининграде произошёл очередной громкий случай, который заставляет задуматься о том, как некоторые «ценные кадры» воспринимают себя в нашей стране.
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Этой безмозглой обезьянке нужно рассказать, сколько русской крови пролито за освобождение Калининграда во время ВОВ
Если государство не ужесточит мигрантскую политику, и не проведёт проверку лиц, получивших гражданство, то получит города, как в фильме Догвиль.
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СТРАШНО!!!
Вот уж точно, нашествие макак идёт по всей стране.
Что же руководство России делает со страной? Зачем нам эти бабы со своим выводком? И пусть не говорят, что это единичные случаи.