🖥 В Крыму аферист из Ростовской области обманул покупателей видеокарт на 36 млн рублей 44-летний мужчина с 2021 года продавал в мессенджере компьютерные комплектующие по ценам ниже рыночных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым