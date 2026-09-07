Президент Украины Владимир Зеленский своим недавним заявлением подтвердил, что конфликт на территории страны необходим ему для сохранения власти.
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