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Закон, порядок, государство

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Сотрудниками ЦПЭ МВД по РСО-Алания установлен гражданин, демонстрировавший запрещенную символику

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО-Алания установлено, что ранее судимый 40-летний житель Владикавказа, находясь в изоляторе временного содержания ОМВД России по Правобережному району за совершение административного правонарушения, публично демонстрировал нанесенные на его теле татуировки, изображающие символику движения, признанного на территории Российской Федерации экстремистским.

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