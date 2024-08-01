Сотрудниками ЦПЭ МВД по РСО-Алания установлен гражданин, демонстрировавший запрещенную символику

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по РСО-Алания установлено, что ранее судимый 40-летний житель Владикавказа, находясь в изоляторе временного содержания ОМВД России по Правобережному району за совершение административного правонарушения, публично демонстрировал нанесенные на его теле татуировки, изображающие символику движения, признанного на территории Российской Федерации экстремистским.