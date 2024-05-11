Солнце и витамин D: почему даже летом не хватает солнечного витамина? Ольга ВайленкоВитамин D, также известный как «солнечный витамин», играет ключевую роль в организме человека, помогая усваивать кальций и фосфор, поддерживая здоровье мышц и костей, а также снижая риск развития некоторых заболеваний.