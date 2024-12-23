Любители чая с бутербродом рискуют заболеть раком

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в своем интервью изданию «МедиаПоток» предупредила, что привычка завтракать чаем с бутербродами и печеньем (крекеры или снеки) может привести к ожирению, поскольку некоторые заменяют этим калорийным перекусом полноценные и полезные приемы пищи.