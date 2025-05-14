Среди стран-членов НАТО разногласия и опасения относительно увеличения оборонного бюджета до 5% ВВП

Страны – члены НАТО выражают опасения, что увеличение расходов на оборону, которое от них потребовала администрация Белого дома, может негативно сказаться на государственном бюджете и привести к снижению социальных расходов.
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