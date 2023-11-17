Ростех поставил более 8 тысяч противоградовых ракет для защиты сельхозугодий

Госкорпорация Ростех в 2023 году поставила более 8 тысяч противоградовых ракет «Алазань». Применение этих изделий помогло защитить от града урожай на территории южно-предгорной части Краснодарского края, Ставрополья, Северо-Кавказского федерального округа и Республики Крым.