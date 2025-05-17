Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Ольга Каширина
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Как попытка дискредитации ветерана боевых действий обернулась скандалом для ее инициаторов. Медаль «За отвагу»

Как попытка дискредитации ветерана боевых действий обернулась скандалом для ее инициаторов. Медаль «За отвагу»

Скандал в Пензенской городской думе закончился извинениями перед ветераномЕвгений Епанчинцев/РИА Новости История с обвинениями в адрес депутата Пензенской городской думы и ветерана боевых действий Алексея Иванова стала примером того, как информационная атака может обернуться ударом по ее авторам.

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