Как попытка дискредитации ветерана боевых действий обернулась скандалом для ее инициаторов. Медаль «За отвагу»

Скандал в Пензенской городской думе закончился извинениями перед ветераномЕвгений Епанчинцев/РИА Новости История с обвинениями в адрес депутата Пензенской городской думы и ветерана боевых действий Алексея Иванова стала примером того, как информационная атака может обернуться ударом по ее авторам.
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