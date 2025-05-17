Как попытка дискредитации ветерана боевых действий обернулась скандалом для ее инициаторов. Медаль «За отвагу»

Скандал в Пензенской городской думе закончился извинениями перед ветераномЕвгений Епанчинцев/РИА Новости История с обвинениями в адрес депутата Пензенской городской думы и ветерана боевых действий Алексея Иванова стала примером того, как информационная атака может обернуться ударом по ее авторам.