АиФ Кухня

10 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Кудрявцев
    как вы думаете иранцам интересно что жиды кушают ,когда они оплакивают тех кого эти жиды убили?Яблоки и селедка....
  • Евгений Калатуха
    На фронт бы отвезли, воинов порадовать. Но - увы, параллельная Россия в действии...Кушать подано. В ...
  • Сергей О
    Для кого как определить ни флага ни формыМетатель Чуркин з...

Как быстро разморозить мясо?

Как быстро разморозить мясо?

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей. Быстрая разморозка мяса может потребоваться в разных ситуациях: например, если вы забыли заранее достать продукт из морозилки или хотите ускорить приготовление блюда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх