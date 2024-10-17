Как быстро разморозить мясо?

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей. Быстрая разморозка мяса может потребоваться в разных ситуациях: например, если вы забыли заранее достать продукт из морозилки или хотите ускорить приготовление блюда.
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