Почему за проблему миграции взялись только сейчас

Деловая газета ВЗГЛЯД Ирина Алкснис обозреватель РИА «Новости» На днях замглавы МВД Андрей Кикоть отчитался перед Владимиром Путиным о результатах реализации новой миграционной политики.
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В этой сфере по настоящему позорные и ужасные проблемы. От торговли паспортами и раздачи квартир мигрантам. До убийств и изнасилований Сейчас взялись....Выборы же на носу , а потом как всегда А под едросами депутатские кресла закачались.
Вот и нагоняют волну в инфополе. Проверить то факты никто не может, потому как Россия большая. Всегда можно сказать что не по тому региону данные проверяли.
А вот по факту, что-то не заметно, особенно в школах, чтобы черноголовых меньше стало. В некоторых школах русских чуть более 10% и это ну совсем не вяжется с бравурными отчётами официальных органов. Да и социальные расходы из бюджета России почему-то на мигрантов только увеличиваются. Ведь вполне могли бы, вместо того чтобы обеспечивать ежедневные бесплатные завтраки-обеды в школах среднеазиатских республик (заложенная стоимость обеда на школьника 1100-1500 р, в зависимости от места расположения школы; это в каких же ресторанах эти обеды готовят?), строить там парки развлечений, школы, бесплатные больницы и т.д. за счет бюджета России (читай из карманов россиян).
Вся средняя азия говорит сердечное спасибо Затуллину, Хуснулину, Матвиенко, Володину и Ко.* за эти подарки, одновременно обучая своих школьников с первого класса в этих самых школах, жрущих продовольствие украденное у россиян, что Россия это колонизатор, оккупант и враг!
Эту проблему не решали просто потому, что это не выгодно было крупным влиятельеым олигархам. Ибо массовый завоз мигрантов позволяет им экономить на рабочей силе, а заодно не вкладывать ни копейки в модернизацию производства. А у олигархов как известно сейчас мощное лобби в Госдуме и прочих высших институтах власти в России. А все остальные объяснения - это пустая болтовня!
Хромое какое-то объяснение того, почему ЯСНО осознавая проблему, её не решали посредством создания специально сформированных для этого исследовательских институтов в течение как минимум 20, если не 36 лет! Что мешало создать такой институт, чтобы тот обобщил наилучший мировой опыт решения миграционных проблем в других странах и разработал оптимальную модель для РФ? Создали бы парочку таких, чтобы они предложили конкурирующие верианты. И провели сравнение. А может быть и локальные пилотные испытания, чтобы отобрать лучший.
А разве за эту проблему взялись? Не верю.
Выборы на носу, а под едросами депутатские кресла закачались.
Вот и нагоняют волну в инфополе.
Проверить то факты никто не может, потому как Россия большая. Всегда можно сказать что не по тому региону данные проверяли.
А вот по факту, что-то не заметно, особенно в школах, чтобы черноголовых меньше стало. В некоторых школах русских чуть более 10% и это ну совсем не вяжется с бравурными отчётами официальных органов. Да и социальные расходы из бюджета России почему-то на мигрантов только увеличиваются.
Хотя может быть я не в курсе и пенсионерам России всю жизнь проработавшим на государство и исправно платившим налоги и все отчисления добавили по 30-35 тысяч в месяц к основной пенсии.
Ведь вполне могли бы, вместо того чтобы обеспечивать ежедневные бесплатные завтраки-обеды в школах среднеазиатских республик (заложенная стоимость обеда на школьника 1100-1500 р, в зависимости от места расположения школы; это в каких же ресторанах эти обеды готовят?), строить там парки развлечений, школы, бесплатные больницы и т.д. за счет бюджета России (читай из карманов россиян).
Вся средняя азия говорит сердечное спасибо Затуллину, Хуснулину, Матвиенко, Володину и Ко.* за эти подарки, одновременно обучая своих школьников с первого класса в этих самых школах, жрущих продовольствие украденное у россиян, что Россия это колонизатор, оккупант и враг!
Красиво отчитываться они научились на 5 баллов. У Кравцова тоже по отчётам полный ажур. И, видимо, докладчики даже не сомневаются, что кто то будет перепроверять их отчёты. Как в том анекдоте, у них джентльменам верят на слово.
А взялись ли?
Выборы скоро, обещалкины готовы взяться за всё. Ну как врачи в Израиле, берутся даже за лечение рака головного мозга в терминальной стадии. Ты только плати.
18 сентября всё это забудется ими ещё на 4 года.