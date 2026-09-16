Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

39 023 подписчика

Почему за проблему миграции взялись только сейчас

Почему за проблему миграции взялись только сейчас

Деловая газета ВЗГЛЯД Ирина Алкснис обозреватель РИА «Новости» На днях замглавы МВД Андрей Кикоть отчитался перед Владимиром Путиным о результатах реализации новой миграционной политики.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя олег архипов
олег архипов

В этой сфере по настоящему позорные и ужасные проблемы. От торговли паспортами и раздачи квартир мигрантам. До убийств и изнасилований Сейчас взялись....Выборы же на носу , а потом как всегда А под едросами депутатские кресла закачались.
Вот и нагоняют волну в инфополе. Проверить то факты никто не может, потому как Россия большая. Всегда можно сказать что не по тому региону данные проверяли.
А вот по факту, что-то не заметно, особенно в школах, чтобы черноголовых меньше стало. В некоторых школах русских чуть более 10% и это ну совсем не вяжется с бравурными отчётами официальных органов. Да и социальные расходы из бюджета России почему-то на мигрантов только увеличиваются. Ведь вполне могли бы, вместо того чтобы обеспечивать ежедневные бесплатные завтраки-обеды в школах среднеазиатских республик (заложенная стоимость обеда на школьника 1100-1500 р, в зависимости от места расположения школы; это в каких же ресторанах эти обеды готовят?), строить там парки развлечений, школы, бесплатные больницы и т.д. за счет бюджета России (читай из карманов россиян).

Вся средняя азия говорит сердечное спасибо Затуллину, Хуснулину, Матвиенко, Володину и Ко.* за эти подарки, одновременно обучая своих школьников с первого класса в этих самых школах, жрущих продовольствие украденное у россиян, что Россия это колонизатор, оккупант и враг!

Профиль пользователя Альберт Иокелло
Альберт Иокелло

Эту проблему не решали просто потому, что это не выгодно было крупным влиятельеым олигархам. Ибо массовый завоз мигрантов позволяет им экономить на рабочей силе, а заодно не вкладывать ни копейки в модернизацию производства. А у олигархов как известно сейчас мощное лобби в Госдуме и прочих высших институтах власти в России. А все остальные объяснения - это пустая болтовня!

Профиль пользователя Воробей
Воробейизменено

Хромое какое-то объяснение того, почему ЯСНО осознавая проблему, её не решали посредством создания специально сформированных для этого исследовательских институтов в течение как минимум 20, если не 36 лет! Что мешало создать такой институт, чтобы тот обобщил наилучший мировой опыт решения миграционных проблем в других странах и разработал оптимальную модель для РФ? Создали бы парочку таких, чтобы они предложили конкурирующие верианты. И провели сравнение. А может быть и локальные пилотные испытания, чтобы отобрать лучший.

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

Выборы на носу, а под едросами депутатские кресла закачались.
Вот и нагоняют волну в инфополе.
Проверить то факты никто не может, потому как Россия большая. Всегда можно сказать что не по тому региону данные проверяли.
А вот по факту, что-то не заметно, особенно в школах, чтобы черноголовых меньше стало. В некоторых школах русских чуть более 10% и это ну совсем не вяжется с бравурными отчётами официальных органов. Да и социальные расходы из бюджета России почему-то на мигрантов только увеличиваются.
Хотя может быть я не в курсе и пенсионерам России всю жизнь проработавшим на государство и исправно платившим налоги и все отчисления добавили по 30-35 тысяч в месяц к основной пенсии.

Ведь вполне могли бы, вместо того чтобы обеспечивать ежедневные бесплатные завтраки-обеды в школах среднеазиатских республик (заложенная стоимость обеда на школьника 1100-1500 р, в зависимости от места расположения школы; это в каких же ресторанах эти обеды готовят?), строить там парки развлечений, школы, бесплатные больницы и т.д. за счет бюджета России (читай из карманов россиян).

Вся средняя азия говорит сердечное спасибо Затуллину, Хуснулину, Матвиенко, Володину и Ко.* за эти подарки, одновременно обучая своих школьников с первого класса в этих самых школах, жрущих продовольствие украденное у россиян, что Россия это колонизатор, оккупант и враг!

Профиль пользователя Юлия Кахичко
Юлия Кахичко

Красиво отчитываться они научились на 5 баллов. У Кравцова тоже по отчётам полный ажур. И, видимо, докладчики даже не сомневаются, что кто то будет перепроверять их отчёты. Как в том анекдоте, у них джентльменам верят на слово.

Профиль пользователя Сергей Федотов
Сергей Федотов

А взялись ли?
Выборы скоро, обещалкины готовы взяться за всё. Ну как врачи в Израиле, берутся даже за лечение рака головного мозга в терминальной стадии. Ты только плати.
18 сентября всё это забудется ими ещё на 4 года.