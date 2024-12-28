Карлсон, который вырос и стал вредным

Юрий Ильинов

Дети Богов Хозяевам Запада нужно решить «русский вопрос», чтобы завершить глобализацию. Построить новый мировой порядок – цифровой концлагерь. А для этого нужно «перекодировать» русский суперэтнос. Проблема западников в том, что не все на Земле испокон веков и до наших дней считали себя «рабами» или «избранными-хозяевами». Из древних мифов, сказаний и легенд мы знаем, что русы-русские считали себя «детьми и внуками богов». «Стрибожьи внуки», «велесовы дети», «сыны Перуна», и все вместе — дети Рода-Вседержителя. Такое самоощущение не исчезло и с принятием Восточного христианства. Произошло единение христианства и русского язычества со всеми основными тысячелетними традициями, обрядами и праздниками. С Востока копировали формулу «раб Божий», но русские всё равно считали себя «детьми Божьими». Вспоминаем Александра Суворова: «Мы русские — какой восторг!», «Мы русские! С нами Бог!» Русы хранили память, что люди — дети Богов, Высшего Разума Мироздания. Младенцы, рождённые богами на Земле и помещённые в колыбель, созданную этими же богами, нашими родителями. Русы-русские сохранили «со-весть» — «со-знание», «сопричастность» и «знание». Сопричастность к Высшей Вести-Знанию. Что человек — это воплощение Бога на Земле. Тело — это плотская, физическая оболочка, в которой приходят в наш мир лики-ипостаси Бога. Высший Разум Мироздания создал нас для того, чтобы в нашей оболочке, нисходя в неё духом святым, присутствовать на Земле в материальном обличии. В этом библейский смысл единства Отца и Сына посредством Духа. Человек – носитель Бога на Земле, носитель Высшего Разума Мироздания. Носитель, но в меру своей готовности, в меру сопричастности к Знанию, в меру степени возможности расширения своего сознания и готовности стать частицей этого Вселенского Разума. Сверхцивилизация Россия Поэтому не надо копировать проект Романовых, где «Москва — Третий Рим», то есть Запад. И пытаться стать Востоком. Русская цивилизация — это Глобальный Север. Русы-русские — первонарод нашей планеты. История русов — проторусов-европеоидов, прарусов-бореалов и русов-индоевропейцев (подробнее в работах Ю. Д. Петухова «Сверхэволюция и Высший Разум Мироздания. Суперэтнос русов», «Дорогами Богов», «История русов») — это и есть, собственно говоря, история человечества (Суперэтнос русов). Гипотезы о полиэтническом происхождении человечества давно потерпели крах. В начале был один суперэтнос, один язык (как это и отмечено в древних мифах и позже в Ветхом Завете). Все этносы в той или иной степени произошли от суперэтноса – общего, изначального первонарода. В этом ещё одна тайна Русской цивилизации и русского суперэтноса, которую пытаются скрыть как на Западе, так и на Востоке. Основа, фундамент мировой цивилизации – Глобальный Север, Русь-Россия. Россия есть источник-эпицентр, генератор всех цивилизационно-пассионарных волн. Запад и Восток пребывали в первобытной летаргии сотни тысяч лет. Выходцы из легендарной Гипербореи (прото-России), из южнорусских степей, русы-индоевропейцы породили в своем развитии все остальные этносы и цивилизации. Это был глобальный цивилизационно-волновой процесс. Русы (индоевропейцы-арии) тысячелетиями шли на запад, юг и восток, создав все великие цивилизации Древнего мира. В частности, почему многих русских так привлекает Индия, её традиции, обряды и боги. Дело в том, что это своего рода «заповедник» древнерусской цивилизации образца 4-1 тыс. до н. э. Сами индийские историки-исследователи признают, что их предки пришли с Севера, из России. В этом и глубинная духовная связь русских и современных индусов. Великая Россия, включая земли нынешней Украины, это прародина русов-индоевропейцев, русов-бореалов. Мы абсолютно неразрывны в пространстве, во времени, языке и традициях. Нынешняя тысячелетняя Россия – лишь венец огромного айсберга, который уходит в глубины истории (Дорогами богов. Официальная наука не хочет видеть следы древней цивилизации). Древнейшая на Земле цивилизация Севера и первонарод.