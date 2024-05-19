Выдающегося русского путешественника Роборовского вспоминали в Тверской области

16 мая в Музейно-культурном комплексе «Усадебный дом Милюковых» в Вышневолоцком округе прошла краеведческая конференция, посвящённая 168-летию со дня рождения Всеволода Ивановича Роборовского — выдающегося русского путешественника и исследователя Центральной Азии.
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