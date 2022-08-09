Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Чендлер – о Махачеве: «Он побил 14-го номера рейтинга и Хукера после 3-4 поражений»

Рейтинговый легковес UFC Майкл Чендлер считает преждевременным титульный шанс для Ислама Махачева. Напомним, что россиянин подерется за вакантный титул в легком весе против Чарльза Оливейры на турнире UFC 280 22 октября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх