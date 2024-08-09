Российский депутат: жители Одессы обращаются с просьбами освободить их город Жители Одессы обращаются к российскому руководству с просьбами освободить их город от киевского режима.
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Российский депутат: жители Одессы обращаются с просьбами освободить их город Жители Одессы обращаются к российскому руководству с просьбами освободить их город от киевского режима.
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