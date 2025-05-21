В мэрии Орла объяснили массовое уничтожение деревьев уборкой улицы

Орловцы обратились к мэрии с вопросом о компенсационной высадке спиленных деревьев по ул. Колхозной. Кроме того, жителей интересует, на каком вообще основании это было сделано? В городской администрации помимо традиционной отписки про сухие и аварийные зелёные насаждения на этот раз отметили, что указанные деревья, оказывается, мешали механизированной уборке.