В мэрии Орла объяснили массовое уничтожение деревьев уборкой улицы

Орловцы обратились к мэрии с вопросом о компенсационной высадке спиленных деревьев по ул. Колхозной. Кроме того, жителей интересует, на каком вообще основании это было сделано? В городской администрации помимо традиционной отписки про сухие и аварийные зелёные насаждения на этот раз отметили, что указанные деревья, оказывается, мешали механизированной уборке.
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