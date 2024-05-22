Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Владимир Крепкий
    После таких пусков как у англичан им только и остаётся что Россию своей ядерной триадой пугать,россияне конечно напуг...СМИ: Провал проек...
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Что будут делать британские подводники, когда "весь мир в труху"?

Что будут делать британские подводники, когда "весь мир в труху"?

Как всем известно™, лодки с баллистическими ракетами таятся в глубинах совсем не для нанесения первого удара, а токмо ради того, чтобы супостат знал: если он покусится на использование ядерного оружия - сокрушительного возмездия ему не избежать.

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