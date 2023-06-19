Медикам сохранят надбавки за работу с COVID

Несмотря на отмену отдельных постановлений главного санитарного врача России по ограничениям, связанным с коронавирусом, постановление Правительства от 15 июля 2022 года о компенсационных выплатах работающим с инфекцией продолжает действовать.
Несмотря на отмену отдельных постановлений главного санитарного врача России по ограничениям, связанным с коронавирусом, постановление Правительства от 15 июля 2022 года о компенсационных выплатах работающим с инфекцией продолжает действовать.
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