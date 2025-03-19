Колыхматова рассказала о планах по возвращению троллейбусных маршрутов

Власти Петрозаводска планируют увеличить количество транспортных маршрутов в городеФото: «RuNews» Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о грядущих изменениях, которые ожидают троллейбусное сообщение в городе.
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