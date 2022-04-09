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ПРО ЗАПОЗДАВШИЕ СОБЫТИЯ, ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ И НАДЕЖДЫ

ПРО ЗАПОЗДАВШИЕ СОБЫТИЯ, ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ И НАДЕЖДЫ

Поймала себя на мысли, что… я не верю в какие-либо ощутимые реформы при нынешнем руководстве! Тут ведь все очень просто: по результатам любой войны спецоперации, как известно, приходится проводить некоторые корректировки и вносить изменения.

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