ПРО ЗАПОЗДАВШИЕ СОБЫТИЯ, ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЖ И НАДЕЖДЫ

Поймала себя на мысли, что… я не верю в какие-либо ощутимые реформы при нынешнем руководстве! Тут ведь все очень просто: по результатам любой войны спецоперации, как известно, приходится проводить некоторые корректировки и вносить изменения.
Поймала себя на мысли, что… я не верю в какие-либо ощутимые реформы при нынешнем руководстве! Тут ведь все очень просто: по результатам любой войны спецоперации, как известно, приходится проводить некоторые корректировки и вносить изменения.
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