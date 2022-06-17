«Арсенал» охладел к Тилемансу. Хавбек может продлить контракт с «Лестером» на год

Полузащитник Юри Тилеманс может остаться в «Лестере» еще минимум на один сезон. Как утверждает журналист Sky Sports Роб Дорсетт, «Арсенал», ранее стремившийся купить бельгийца, уже не так в этом заинтересован, поскольку вряд ли сможет позволить себе еще одного хавбека помимо Фабиу Виейры.