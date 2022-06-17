Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Арсенал» охладел к Тилемансу. Хавбек может продлить контракт с «Лестером» на год

Полузащитник Юри Тилеманс может остаться в «Лестере» еще минимум на один сезон. Как утверждает журналист Sky Sports Роб Дорсетт, «Арсенал», ранее стремившийся купить бельгийца, уже не так в этом заинтересован, поскольку вряд ли сможет позволить себе еще одного хавбека помимо Фабиу Виейры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх