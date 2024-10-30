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Дали, что могли, теперь отвалите: Зеленский капризно отверг Польшу после отказа поставить оружие

Дали, что могли, теперь отвалите: Зеленский капризно отверг Польшу после отказа поставить оружие

Такого не ожидал никто! Мы привыкли видеть Зеленского чуть ли не бесправной жалкой попрошайкой, который ничего не может решить самостоятельно, а он, оказывается, жесткий пацан, доверие которого еще надо заслужить.

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
После Украины денацифицируем Польшу. И пусть не надеется на 5 статью.
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1 д.
ЛС
Лидия Санникова
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1 д.

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