Дали, что могли, теперь отвалите: Зеленский капризно отверг Польшу после отказа поставить оружие

Такого не ожидал никто! Мы привыкли видеть Зеленского чуть ли не бесправной жалкой попрошайкой, который ничего не может решить самостоятельно, а он, оказывается, жесткий пацан, доверие которого еще надо заслужить.
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