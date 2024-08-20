Контингент НАТО в 🇷🇴Румынии достиг 70 тыс. военнослужащих - западные СМИ Помимо этого к 2044 году авиабаза НАТО «М.
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Контингент НАТО в 🇷🇴Румынии достиг 70 тыс. военнослужащих - западные СМИ Помимо этого к 2044 году авиабаза НАТО «М.
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