Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Шон Маркс: «Харден никогда открыто не говорил, что недоволен ситуацией с Ирвингом»

Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс не знает, послужила ли ситуация с Кайри Ирвингом причиной недовольства Джеймса Хардена и его желанием покинуть команду.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх