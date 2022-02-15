Наша позиция

38 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Редько
    Какой вы счастливый человек!Сатановский: Ни к...
  • Сергей Саенко
    Игорь, сам определи. Это мирные хохлы (украинцы), которые возмущались, что их муженьков обманули, не выплачивая жалов...Сатановский: Амер...
  • Юрий тимофеев
    Простите, а кто это Ксения Собчак?Сатановский: Ни к...

Лукашенко и Соловьёв узбеков взволновали

Лукашенко и Соловьёв узбеков взволновали

Почему Союзное государство РФ и РБ остается непривлекательным для соседей? Дмитрий Родионов На фото: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) У Ташкента свой путь национальной стратегии развития — так источник в официальных узбекистанских кругах прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости вступления Узбекистана в Союзное государство.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх