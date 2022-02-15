Лукашенко и Соловьёв узбеков взволновали

Почему Союзное государство РФ и РБ остается непривлекательным для соседей? Дмитрий Родионов На фото: президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) (Фото: Михаил Метцель/ТАСС) У Ташкента свой путь национальной стратегии развития — так источник в официальных узбекистанских кругах прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости вступления Узбекистана в Союзное государство.