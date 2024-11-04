Выборы президента Молдавии: исход решила диаспора за рубежом

Президент Молдавии Майя Санду останется главой государства ещё на один 4-летний срок: по итогам обработки 99,73% протоколов она лидирует во втором туре президентских выборов с 55,36% и уже заявила о своей победе.
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