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Скалони о прощальном матче Месси: «Даже пять стадионов были бы заполнены до отказа. Он оставил после себя нечто несравненное. Благодарен, что стану частью этого»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о прощальном матче Лионеля Месси . 39-летний форвард 7 октября проведет последний официальный матч за сборную против Бенина .

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