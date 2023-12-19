БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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За снос советских памятников европейцев надо давить, для начала — экономически

За снос советских памятников европейцев надо давить, для начала — экономически

Часть болгарских политиков уже называет происходящее в стране возрождением фашизма Евгений Берсенев На фото: памятника Советской армии в Софии (Фото: Игорь Броварник/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Соловейчик Леонид Савин Демонтаж памятника Советской армии начался в Софии 12 декабря, несмотря на протесты местных жителей, а также депутатов Болгарской социалистической партии (БСП).

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Комментарии
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Сергей Догадин
Как мы можем давить Запад экономикой если это самое слабое наше место?
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