За снос советских памятников европейцев надо давить, для начала — экономически

Часть болгарских политиков уже называет происходящее в стране возрождением фашизма Евгений Берсенев На фото: памятника Советской армии в Софии (Фото: Игорь Броварник/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Соловейчик Леонид Савин Демонтаж памятника Советской армии начался в Софии 12 декабря, несмотря на протесты местных жителей, а также депутатов Болгарской социалистической партии (БСП).
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