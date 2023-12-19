За снос советских памятников европейцев надо давить, для начала — экономически

Часть болгарских политиков уже называет происходящее в стране возрождением фашизма Евгений Берсенев На фото: памятника Советской армии в Софии (Фото: Игорь Броварник/ТАСС) Материал комментируют: Владимир Соловейчик Леонид Савин Демонтаж памятника Советской армии начался в Софии 12 декабря, несмотря на протесты местных жителей, а также депутатов Болгарской социалистической партии (БСП).