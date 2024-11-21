БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    да, конечно, Павел Судоплатов тебя лично охранять будет...ЗЕЛЕНСКИЙ ХОЧЕТ Г...
  • Наталья Котельникова
    А если им ещё и мастурбеков завезти, да ещё и полными семейными кланами, а потом ещё и целыми аулами -кишлаками, да р...Почему Абхазию пу...
  • николай лейчинский
    Сучье племя ..!Ушедшие доброволь...

Таджикистан стремится перенаправить трудовых мигрантов в Восточную Азию ﻿

Таджикистан стремится перенаправить трудовых мигрантов в Восточную Азию ﻿

Александр ШУСТОВ Таджикистан и Южная Корея 31 октября подписали меморандум, позволяющий таджикским трудовым мигрантам работать на территории этой страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх