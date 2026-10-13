Депутат Рады Безуглая призвала начать массовую мобилизацию женщин

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала власти страны начать мобилизацию женщин. Также она предложила отправлять в армию всех выпускников школ, независимо от их пола.
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