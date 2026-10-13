Страна и люди
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Страна и люди

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Депутат Рады Безуглая призвала начать массовую мобилизацию женщин

Депутат Рады Безуглая призвала начать массовую мобилизацию женщин

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала власти страны начать мобилизацию женщин. Также она предложила отправлять в армию всех выпускников школ, независимо от их пола.

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