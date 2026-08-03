В Нижегородской области усилен контроль на ж/д переездах

Центр развития транспортных систем в целях повышения безопасности дорожного движения и предупреждения аварийности на железнодорожных переездах ввел в эксплуатацию новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД на переезде Правдинск — Заволжье.
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