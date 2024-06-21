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Добрый Мир

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400 млн рублей по госконтракту на секретное оборудование для крейсера «Маршал Устинов» ушли за границу

400 млн рублей по госконтракту на секретное оборудование для крейсера «Маршал Устинов» ушли за границу

Вчера Договор поставки электронных блоков секретных изделий, заключенный петербургским АО «Завод имени А.

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