Нововведения, которые коснулись россиян с 1 сентября

Некоторые сферы жизни с 1 сентября текущего года претерпели ряд изменений и нововведений. Это коснулось сферы образования, дорожного движения, IT-сферы и не только, рассказывает корреспонденту PRIMPRESS Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.