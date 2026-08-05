Священник Чебыкин пояснил, что не каждый человек заслуживает доверия

Священник Евгений Чебыкин рассказал, от чего зависит доверие между людьми. По словам отца Евгения, не стоит доверять тем, кто склонен к обману, но человек с высокими нравственными устоями способен стать надёжной опорой.
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