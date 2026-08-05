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Царьград

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Священник Чебыкин пояснил, что не каждый человек заслуживает доверия

Священник Чебыкин пояснил, что не каждый человек заслуживает доверия

Священник Евгений Чебыкин рассказал, от чего зависит доверие между людьми. По словам отца Евгения, не стоит доверять тем, кто склонен к обману, но человек с высокими нравственными устоями способен стать надёжной опорой.

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