Для России поддержка «Ансар Аллах» — это та же логика, что и западная поддержка в области разведки и целеуказания, которая поступает в Украину Лэрри Джонсон На фото: Эр-Рияд после ракетных ударов йеменских хуситов (Фото: AP/TASS) На протяжении большей части войны Саудовской Аравии в Йемене баллистические ракеты «Ансар Аллах» носили скорее политический, чем военный характер.