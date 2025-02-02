В годовщину Сталинградской битвы ФСБ рассекретило архивные материалы о ней

РИА Новости/Кирилл Брага Управление ФСБ по Волгоградской области в день 82-й годовщины победы в Сталинградской битве рассекретило архивные материалы, содержащие доклады НКВД военному руководству о ходе боев.
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