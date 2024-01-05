Россиянам рассказали, как правильно тренироваться в праздники. В беседе с RT телерадиоведущий, фитнес-эксперт Эдуард Каневский дал совет, как организовать спортивные тренировки во время новогодних выходных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии