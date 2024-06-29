В центральный аппарат будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования мальчика в Сахалинской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту получения электрического ожога и закрытой черепно-мозговой травмы 11-летним мальчиком на одной из опор линии электропередач, установленной в с.
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