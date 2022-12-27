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Требования украинцев к ISU, откровения Плющенко и восхищение Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Требования украинцев к ISU, откровения Плющенко и восхищение Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Украинская федерация фигурного катания потребовала от ISU исключить Анну Щербакову из числа номинантов на премию Skating Awards, а в России назвали эти попытки давления бредом.

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